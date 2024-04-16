نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 16-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “يستمر الطقس غير المستقر غداً وتتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 25 إلى 35 كم/س تصل إلى 70 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرباً وشديد الإضطراب مع السحب الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.