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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 16-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “يستمر الطقس غير المستقر غداً وتتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 25 إلى 35 كم/س تصل إلى 70 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرباً وشديد الإضطراب مع السحب الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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