نشكركم على متابعتكم خبر “HUB71” ترحب بانضمام 25 شركة ناشئة من 11دولة لمجموعتها الـ 14 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن انضمام 25 شركة ناشئة جديدة مختارة إلى برنامج Access في Hub71، وإلى منظومتيها المتخصّصتين للأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets والتكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة المنضمّة لبرامج Hub71 في الوقت الحالي إلى 223 شركة.

وبحسب “وام”، نجحت المجموعة الـ 14 من الشركات الناشئة المنضمّة إلى المنظومة في جمع تمويلات تزيد قيمتها على 122 مليون دولار أمريكي، بمعدّل وسطي يبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لكلّ شركة ناشئة.

وفي إطار جهود Hub71 المتواصلة لجذب مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة إلى أبوظبي، تلقت منظومة التكنولوجيا أكثر من 1200 طلب للانضمام إليها، وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من الأسواق الدولية أكثر من 65% من إجمالي الطلبات.

كما تمثل الشركات الناشئة المنضمّة إلى Hub71 مجموعة متنوعة من البلدان؛ تشمل دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاريع ناشئة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والسويد ونيوزيلندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، مما يعزز جاذبية أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا، وكمنصّة انطلاق لنموّالشركات الناشئة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة 64% من الشركات المنضمّة الجديدة تنتمي إلى مرحلتي التمويل الأولي والفئة “أ”، مما يؤكد قدرة منظومة Hub71 على توسعة نطاق المشاريع الواعدة خلال مراحل نموّها الأولى.

وتعمل هذه الشركات الناشئة ضمن 9 قطاعاتمختلفة، منها؛ التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا التعليمية والنقل والخدمات اللوجستية، وستساهم هذه الشركات مستقبلاً بدور هامّ في تحصين القطاعات الرئيسية لاقتصاد أبوظبي.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: “تواصل أبوظبي مسيرتها الهادفة إلى تمكين شركات التكنولوجيا المبتكرة، حيث توفر برامج Hub71 المتخصّصة ما تحتاجه الشركات الناشئة من سبل للنجاح وتحتضن مؤسسي الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية الواعدة. وفي هذا الإطار، تحظى المجموعة الـ 14 الجديدة بأهمية خاصة، حيث يؤكد نجاح هذه الشركات في جمع التمويلات على إمكانيات النموّ القوية التي تسعى برامج Hub71 إلى إطلاقها. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المجموعة أيضاً أولى الشركات الناشئة المنضمّة إلى مبادرة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech المتخصّصة والهادفة إلى تطوير حلول تهدف إلى مواجهة تحديات المناخ العالمية ودعم طموحات الاستدامة في دولة الإمارات”.

ومن بين شركات المجموعة الـ 14، ستنضم خمس شركات ناشئة إلى منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech لتكون بذلك أول دفعة من الشركات المنضمّة إلى هذه المنظومة المخصّصة لتطوير تقنيات إزالة الكربون ودعم الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.

وستستفيد الشركات الناشئة في هذه المنظومة من شبكة واسعة من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة ومن شركاء الاستثمار والبيئة التنظيمية المتطورة في أبوظبي، سعياً لتوسعة نطاق تقنياتها المناخية على المستوى العالمي. ومن هذه الشركات؛ Basetwo، ومقرها كندا، والتي جمعت تمويلات بلغت 6 ملايين دولار؛ حيث توفر منصّة ذكاء اصطناعي تجريبية مُصممة لمساعدة المهندسين الذين يقدمون توصيات فنية تُحسّن العوائد، لتقليل زمن وتكاليف الدوراتالإنتاجية، بدون التأثير على جودة المنتجات.

من جهة أخرى، جمعت شركة Graphmatech السويدية الناشئة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي؛ حيث تستخدم تكنولوجيا الجرافين المبتكرة لتطوير حلول اقتصاد الهيدروجين والبطاريات عالية الأداء.

وواصلت Hub71+ Digital Assets، منظومة الأصول الرقمية المتخصّصة في إطلاق إمكانات النموّ أمام تقنيات الويب 3 والأصول الرقمية، تحقيق نموّ كبير بانضمام 9 شركات ناشئة جديدة إليها، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة في هذه المنظومة المتخصّصة إلى 17 شركة، من بينها؛ Bit2Me، وهي شركة وساطة رائدة في مجال العملات الرقمية في أوروبا نجحت بجمع تمويلات وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي وشركة Immersve التي تقدم حلًا شاملًا لمحافظ الويب 3 التي تدعم تجارب الدفع المركزية واللامركزية والتي جمعت تمويلات بقيمة 9 ملايين دولار.

وستستفيد الشركات الناشئة المنضمّة إلى برنامج Access فيHub71، أو إلى منظومة Hub71+ ClimateTech أو منظومة Hub71+ Digital Assets من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم إماراتي ومن حوافز نقدية تبلغ 250 ألف درهم إماراتي مقابل حصص من الأسهم. وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء مؤهلة أيضًا، بعد عام واحد، لتلقي حوافز إضافية بقيمة 250 ألف درهم إماراتي مقابل حصص إضافية في الأسهم. كما ستحصل الشركات الناشئة على إرشادات من الخبراء ونصائح مخصّصة، وستحظى بإمكانية الاستفادة من شبكة Hub71المتنامية من شركاء الأسواق ورأس المال لإطلاق قدراتها الكاملة على التوسع والنموّ.