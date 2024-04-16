نشكركم على متابعتكم خبر عاجل إغلاق طرق وانهيارات صخرية نتيجة السيول في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:57 مساءً -

متابعة – مروة البطة

شهدت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيول جارفة اليوم الثلاثاء وذلك نتيجة منخفض جوي أدى إلى هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

تسببت هذه السيول في أضرار مادية على مستوى المنازل والمركبات، كما أدت إلى قطع العديد من الطرق.

فيما تم إغلاق طريق مليحة – شوكة جنوب رأس الخيمة بسبب تعرضه لانهيار صخري ناتج عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.