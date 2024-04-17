نشكركم على متابعتكم خبر عاجل تأثر خدمة مترو دبي على الخط الأحمر بسبب الأحوال الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:49 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة مترو دبي على الخط الأحمر بين محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة مدينة دبي للإنترنت، وذلك بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأوضحت الهيئة أنه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.

ننصح جميع مستخدمي مترو دبي بمتابعة آخر التحديثات من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات أو حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.