نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتعهد بـ 100 مليون دولار دعما للشعب السوداني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مساعدة مالية قدرها 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.

وأشاد وزير الدولة الإماراتي، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان في العاصمة الفرنسية “باريس”، الذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وشاركت فيه عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية، بجهودها الرامية إلى تعزيز مبادرات السلام في السودان ودفعها قدمًا. وأكد أهمية التكثيف من الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

تناولت الاجتماعات على مستوى عالٍ مبادرات تهدف إلى تحقيق السلام في السودان وتعزيزه، وتم اعتماد وثيقة إعلان مبادئ لدعم حل النزاع الدائر منذ أبريل 2023، إلى جانب تعزيز الجهود الإنسانية والدبلوماسية لمواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، وتعهد بتقديم 100 مليون دولار دعمًا للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.

وأشار إلى الجهود التي قامت بها الإمارات في تخفيف الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار، حيث بلغت قيمة المساعدات الإغاثية الموجهة للمتأثرين بالنزاع، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذائية، 150 مليون دولار ، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني متكامل في جمهورية تشاد، بتكلفة تبلغ 20 مليون دولار، لمساعدة اللاجئين السودانيين.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، ورغبتها في مواصلة تقديم الدعم والمساندة الإنسانية له. وعلى الجانب السياسي، جدد الشيخ شخبوط بن نهيان موقف دولة الإمارات من الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، ودعم استئناف العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في السودان وتلبية تطلعات شعبه.