الإعلان عن مجلس جديد لمسرح دبي الوطني

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 أبريل 2024 10:52 صباحاً - عُقِدَت الجمعية العمومية لمسرح دبي الوطني اجتماعاً لانتخاب مجلس الإدارة، حيث تسلّم ياسر القرقاوي رئاسة المجلس.

وضُمَّ المجلس الجديد في عضويته: عبدالله صالح الرميثي نائبًا للرئيس، والهنوف محمد أمينًا للسر العام، وعادل إبراهيم بن سيفان مديرًا ماليًا، وإبراهيم استادي وحمد الحمادي وعبدالله المهيري أعضاءً.

بدأ مسرح دبي الوطني مسيرته عام 1976 ضمن نشاط جمعية دبي للفنون الشعبية والمسرح، وانفصل عنها عام 2005 ليسهم في المشهد الثقافي لإمارة دبي ويشارك في المهرجانات الثقافية على الصعيدين المحلي والخليجي. شارك أعضاء المسرح في تعزيز العمل الثقافي والإبداعي لتنمية المجتمع.

أشرفت وزارة تنمية المجتمع على الانتخابات لتأكيد المشاركة الجماعية لأعضاء مسرح دبي الوطني. وأكد ياسر القرقاوي على دور الوزارة ووزارة الثقافة في دعم المبدعين واحتضان الطاقات الوطنية.

وأشاد بدور هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” في دعم الصناعات الإبداعية والحركة المسرحية، ودعم الطاقات الشابة. وثنى على جهود دائرة الثقافة بالشارقة في دعم الفرق المسرحية في الإمارات.

أكد ياسر القرقاوي على مكانة إمارة دبي الثقافية في خدمة الصناعات الإبداعية وتعزيز الثقافة والفنون لخدمة المجتمع. أشار إلى أهمية وجود الشباب في مجلس الإدارة لإضفاء روح شبابية واستيعاب العناصر الإماراتية والمواهب العالمية والعرب