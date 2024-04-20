نشكركم على متابعتكم خبر توقعات بسقوط الأمطار يوم غد السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 أبريل 2024 05:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غداً السبت صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الأول عند الساعة 17:22، أما بحر عمان فيكون أيضا خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:08، الجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

إليكم درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً السبت:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 21 80 30

دبي 31 23 85 40

الشارقة 30 20 85 50

عجمان 29 22 85 50

أم القيوين 29 20 85 50

رأس الخيمة 31 19 85 40

الفجيرة 30 23 80 40

العين 32 21 80 40

ليوا 34 21 60 20

الرويس 34 23 70 20

السلع 35 23 60 20

دلـمـا 32 19 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 27 24 80 70

أبوموسى 25 24 85 70.