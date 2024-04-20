نشكركم على متابعتكم خبر رغم الظروف الجوية الصعبة.. “إقامة دبي” تنجز إجراءات أكثر من 400 ألف مسافر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 أبريل 2024 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

برهنت “إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في دبي” على كفاءتها العالية في التعامل مع الظروف الطارئة، حيث نجحت في إنجاز إجراءات أكثر من 419 ألف مسافر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تخطي الصعوبات الجوية وتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين.

وتضافرت جهود فريق “إدارة الإقامة وشؤون الأجانب” في مطارات دبي والمنافذ البرية والبحرية، واتسم العمل بالمرونة والفعالية وسرعة الاستجابة في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة.

كما شهد العمل تعاونا وتنسيقا مع إدارة المطارات وجميع الشركاء لضمان انسيابية حركة المسافرين، وإشرافا مباشرا من الفريق “محمد أحمد المري”، مدير “إدارة الإقامة وشؤون الأجانب”.

ويحسب للإدارة تعزيز الصورة الإيجابية لمأموري المنافذ الجوية والبرية والبحرية في دبي، ورفع مستوى رضا المسافرين بشكل ملحوظ، والالتزام بسلامة المسافرين.

كما عملت على تأجيل بعض رحلات الطيران في حالات الطقس السيئة حرصًا على السلامة، وساهمت في الحفاظ على مكانة مرموقة لدبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة.