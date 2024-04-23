نشكركم على متابعتكم خبر ودعه رئيس الدولة..سلطان عمان يختتم زيارة دولة إلى الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

غادر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة البلاد اليوم في ختام زيارة دولة قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت يومين.

وبحسب “وام”، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”..في مقدمة مودعي جلالته في مطار الرئاسة بأبوظبي.

كما كان في وداع جلالته سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تقل صاحب الجلالة سلطان عمان خلال المغادرة.. عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية حيث استأذن قائد السرب جلالته بمرافقة الطائرة حتى مغادرتها أجواء دولة الإمارات برعاية الله وحفظه.