نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 11:49 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 29-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية بعد الظهر”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.