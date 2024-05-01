محمد بن زايد يستقبل فريق هجن الرئاسة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، فريق هجن الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة.

خلال الاستقبال، تمكن سموه من التعرف على الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركتها في المهرجانات والمسابقات التي جرت في الموسم الحالي. وقدّم سموه التهنئة للفريق، مُشيداً بالجهود التي بذلها والتي أثرت إيجاباً على أداء هجن الرئاسة في جميع المسابقات التي شاركت فيها خلال الفترة الماضية.

وأكد سموه أهمية الرياضات التراثية، بما في ذلك سباقات الهجن، لدى شعب الإمارات، نظراً لكونها جزءاً من تراث الآباء والأجداد، وأكد على الحاجة للحفاظ عليها وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها.

من جانبه، عبّر الوفد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم المستمر لسباقات الهجن في الدولة والرياضات التراثية بشكل عام، مشيرين إلى أن هذا الدعم يساهم في استمرارية هذه الرياضات كجزء أساسي من تراث الإمارات.

يُشار إلى أن هجن الرئاسة فازت بسيف صاحب السمو رئيس الدولة خلال مشاركتها في المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة “ختامي الوثبة 2024″، الذي أُقيم في أبوظبي وشهد مشاركة هجن من مختلف الدول، وهو السيف الخامس الذي تحققه هجن الرئاسة في هذا الموسم.