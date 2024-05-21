نشكركم على متابعتكم خبر نائب رئيس الدولة يعزي الشعب الإيراني بوفاة الرئيس رئيسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خالص تعازيه للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة إكس:” تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم .. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب .. ودعواتنا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته