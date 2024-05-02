نشكركم على متابعتكم خبر “التعلم عن بعد” في مدارس أبوظبي الخاصة إلى نهاية الأسبوع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بسبب الأحوال الجوية السائدة في الدولة، قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تنفيذ نظام “التعلم عن بعد” خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين للثاني والثالث من مايو الحالي، بهدف حماية سلامة المجتمع المدرسي.

تم إشعار أولياء الأمور بتلك القرارات عبر البريد الإلكتروني، مع توجيههم لتجهيز الأجهزة اللوحية لأبنائهم لاستقبال الحصص الدراسية عبر منصة Google Classroom. وتم تنبيه الطلاب للدخول إلى المنصات الرقمية المخصصة لكل مدرسة في الوقت المحدد لكل حصة دراسية، لضمان استمرارية العملية التعليمية رغم الظروف الجوية غير الملائمة.