نشكركم على متابعتكم خبر تنبيه هام من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 11:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور الكريم، بضرورة التقيد التام بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية خلال هذه الحالة الجوية الاستثنائية، وذلك لضمان سلامة الجميع.

وأكدت الهيئة رفع مستوى تأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية بكل فعالية، ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال في كافة المؤسسات.

ومن خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية التي كانت برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة. تم التوصية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومين (الخميس والجمعة) لجميع المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات الحالة وتأثيرها.

كما تم التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد ليومين (الخميس والجمعة) لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة، باستثناء الوظائف الحيوية والطارئة. وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود، مع مطالبة الجمهور بالابتعاد عن هذه المناطق.

وتشدد التوجيهات الرسمية على ضرورة اتباع كافة الإجراءات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة. وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.