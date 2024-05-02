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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وصلت، أمس، قافلة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار “عملية الفارس الشهم 3” الإنسانية.

وبلغ عدد الشاحنات12 شاحنة، بحمولة 264 طناً من المساعدات الإنسانية والمواد غذائية والمياه والتمور.

ووصل عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة ضمن “الفارس الشهم 3” إلى440 شاحنة، وإجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة لغزة إلى22436 طناً.

من جهة أخرى، استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في غزة 18970 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم إجلاؤها للمستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش 152 حالة، والتي تم إرسالها للعلاج داخل الإمارات 166 حالة.

كما تتضمن عملية الفارس الشهم 3، تنفيذ عملية “طيور الخير” التي تتم عبر الإسقاط الجوي، والتي نفذت حتى أمس 43 إسقاطا للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المعزولة من قطاع غزة بمجموع 3000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.