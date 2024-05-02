نشكركم على متابعتكم خبر عبد الله بن زايد يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 01:52 مساءً -

التقى سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، زعيم المعارضة في إسرائيل “يائير لابيد”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، إلى “الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين. بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده”.

وشدد سموه، على “أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة”.

وأشار إلى أن “الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام”.