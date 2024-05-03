نشكركم على متابعتكم خبر عودة شواطئ دبي والحدائق العامة والأسواق المفتوحة للعمل بعد التعافي السريع من الحالة المطرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت السلطات في دبي عن إعادة فتح جميع الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة في الإمارة، بعد تعافي سريع من الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأكدت السلطات أن عمليات التنظيف وإزالة آثار الأمطار قد تمت بشكل سريع وكامل، بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية.

عادت الحياة إلى طبيعتها في دبي، حيث شهدت توافد الزوار والسياح على الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وتم التأكيد على أن جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة COVID-19 ما زالت سارية المفعول، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

يجدر الإشارة إلى أن الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها دبي خلال الأيام الماضية قد تسببت في بعض الفيضانات في بعض المناطق، إلا أن الأضرار التي لحقت كانت محدودة.

وتمكنت فرق الطوارئ من التعامل مع الوضع بشكل سريع وفعال، مما ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بسرعة.