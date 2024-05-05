نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مايو 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 5-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين، على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.