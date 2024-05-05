نشكركم على متابعتكم خبر تكثيف الجهود للقضاء على البؤر وانتشار الحشرات في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية في الدولة. جهودها المكثفة في المرحلة الثالثة من “حملة مكافحة البعوض” والتي انطلقت في فبراير 2022 وتستمر حتى مايو 2025.

وتهدف المرحلة الثالثة إلى القضاء على البؤر التي تؤدي إلى زيادة انتشار البعوض، كما تهدف إلى التقليل من انتشار البعوض في مختلف المواقع والأماكن. ونشر الوعي بين أفراد المجتمع والقطاع الخاص حول أفضل الممارسات للحد من انتشار البعوض، والتعاون مع السلطات المحلية لضمان نجاح الحملة.

وتعمل على تكثيف عمليات التقصي ورصد البؤر التي تشهد انتشارًا للبعوض، واستهداف المواقع الإنشائية، والمواقع الاستثمارية، واسطبلات الخيول، والمدارس، والمزارع، والعزب، والحدائق والمتنزهات، والأحياء السكنية، ومضامير السباق، والأماكن الرطبة.

كما تستخدم أحدث وأفضل الحلول الفنية لمكافحة البعوض مع نشر وسائل الوقاية مع تدابير السلامة. وتتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للتوعية بالأمراض التي يسببها البعوض وكيفية التعامل معها.

وقالت سعادة “علياء عبد الرحيم الهرمودي”، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة: “تعمل الوزارة على تعزيز جهود الإمارات في تعزيز أمنها البيولوجي واتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة. وتمثل جهود مكافحة البعوض أحد أهم مستهدفاتنا خلال تلك الفترة، حيث يعكس استكمال المرحلة الثالثة من (حملة مكافحة البعوض) ركيزة لتعزيز وعي الجمهور تجاه أهمية المساهمة في الحد من انتشار البعوض عبر مختلف الممارسات والسلوكيات المستدامة، إضافة إلى التعاون الكامل مع السلطات المحلية في هذا الشأن”.

أما سعادة الدكتور “سيف جمعة الظاهري”، مدير مركز العمليات الوطني، فقال: “إننا نؤكد على أهمية التكامل الوطني في مكافحة التحديات البيولوجية التي تواجهنا، الأمر الذي يتطلب التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في الدولة وعلى المستويين الوطني والمحلي، مما يعزز قدرتنا على التصدي للمخاطر الصحية وحماية المجتمع في كافة الجوانب.”

من جهتها، أوضحت المهندسة “عذيبة سعيد القايدي”، مدير إدارة الشؤون البلدية بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن “الوزارة تحرص على استخدام أحدث وأفضل الحلول الفنية لمكافحة البعوض والحد من انتشاره، مع نشر وسائل الوقاية مع تدابير السلامة للتقليل من انتشار البعوض. وتستمر الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في تقصي وتحديد بؤر انتشار البعوض، والتأكد من عدم تكاثره في الأماكن التي تمت فيها المكافحة مرة أخرى”.