نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مايو 2024 11:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 9-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً؛ مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.