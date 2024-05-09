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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مايو 2024 11:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 9-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً؛ مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جنوباً صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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