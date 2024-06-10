نشكركم على متابعتكم خبر “E7” تستثمر 182 مليون درهم في قطاع الحلول الأمنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 10:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة “E7″، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن خطط لاستثمار 182 مليون درهم ضمن خططها الطموحة لتطوير أعمال قسم الحلول الأمنية التابع لها “E7 سيكيورتي”.

وبحسب “وام”، ستعزز الاستثمارات التي خططت لها المجموعة قدرتها على تصنيع جوازات السفر وتمكينها من دخول قطاع الطوابع الضريبية الرقمية.

ويعتبر قطاع الطوابع الضريبية من الصناعات التي تشهد زيادة سريعة في الطلب على مستوى العالم.

وتعتزم المجموعة دعم الحكومات حول العالم للحد من التجارة غير المشروعة للسلع الخاضعة للضريبة، وهو ما سيسهم بالتالي في تحسين الإيرادات.

وستستثمر مجموعة E7 أيضاً في زيادة قدرتها على إنتاج جوازات السفر بمقدار خمسة أضعاف في ظل خطط توسعة الطاقة الإنتاجية، المقرر أن تبدأ في عام 2026 حيث ستستمر في إبرام عقود جديدة وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.

وقال علي سيف عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7، إن هذا الاستثمار الكبير يبرهم على التزام المجموعة بمواصلة النمو والتطور على المدى الطويل، وسيتم استثمار المبلغ المقدر في المجالات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية، لتعزيز قدرات وإمكانات خطوط الإنتاج الحالية، وتقديم منتجات جديدة إلى السوق.

وأضاف أن صناعة الحلول الأمنية تواصل تحقيق نمو قوي على مستوى العالم، حيث تساعد خبرات المجموعة الفنية وسجل أعمالها الناجح في فتح آفاق وفرص للتوسع في أسواق جديدة.