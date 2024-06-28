نشكركم على متابعتكم خبر منتخبنا الوطني لكرة القدم بالمجموعة الأولى في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أسفرت قرعة الدور الثالث ” التصفيات الآسيوية النهائية” المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن وقوع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات إيران، وقطر وأوزبكستان، وقيرغيستان، وكوريا الشمالية.

وبحسب “وام”، أقيمت القرعة اليوم “الخميس” في العاصمة الماليزية كوالامبور، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات جمهورية كوريا، والعراق، والأردن، وعمان، وفلسطين، والكويت.

فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات اليابان، وأستراليا، والسعودية، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

وتقام منافسات الدور النهائي والحاسم من التصفيات خلال الفترة من 5 سبتمبر 2024، إلى 10 يونيو 2025.

جدير بالذكر أنه تم خلال القرعة توزيع المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى هذا الدور إلى ثلاث مجموعات، وضمت كل مجموعة 6 منتخبات، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026 لحجز 6 من المقاعد الـ8 المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.