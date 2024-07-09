نشكركم على متابعتكم خبر سفارة الإمارات تدعو مواطني الدولة المتواجدين في هيوستن لضرورة توخي الحيطة والحذر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن بمواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار “بيريل” في مدينة هيوستن والمدن المجاورة.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.