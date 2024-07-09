نشكركم على متابعتكم خبر 53 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الأكاديمي 2024 – 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 01:03 مساءً - متابعة: نازك عيسى

في إطار استعدادات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025، أعلنت المؤسسة عن إتاحة الزي المدرسي الموحد للطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في كافة المدارس الحكومية. يمكن الحصول على هذا الزي من منافذ البيع التابعة للولو هايبر ماركت، كما يتوفر عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة مع خدمة التوصيل لتسهيل العملية على أولياء الأمور والطلبة. يتميز الزي بتصميم يناسب جميع الفئات العمرية عبر مختلف المراحل الدراسية.

وأعلنت المؤسسة عن توفير الزي المدرسي في 53 منفذ بيع معتمد موزعة على مستوى الدولة لتسهيل عملية الحصول عليه وضمان توفره في جميع الأوقات. تتوزع المنافذ كالتالي: 12 منفذاً في أبوظبي والظفرة، 9 منافذ في منطقة العين، 9 منافذ في دبي، 11 منفذاً في الشارقة، منفذان في عجمان، 3 منافذ في أم القيوين، و4 منافذ لكل من رأس الخيمة والفجيرة.

حددت المؤسسة عددًا من الضوابط في دليل الزي المدرسي الصادر عنها، مؤكدة على أهمية التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل مرحلة دراسية وضرورة الظهور بمظهر لائق. يجب على الطلبة ارتداء أحذية مغلقة بالكامل باللون الأسود مع جوارب بيضاء، ويمكنهم ارتداء أحذية رياضية أثناء دروس الرياضة أو الأنشطة الخارجية.

شددت المؤسسة على تسريحات الشعر الطبيعية، حيث لا تُقبل التسريحات المبالغ فيها، ويجب على الطلاب ارتداء الكندورة البيضاء بالكامل مع الالتزام بارتداء (العقال) و(الغترة). يُطلب من جميع الطلبة ارتداء الزي الرياضي المناسب أثناء دروس التربية البدنية والأنشطة الرياضية، ويُمنع استخدام طلاء الأظافر أو المكياج الظاهر في المدرسة. وأكدت على إجراء فحوصات منتظمة للتأكد من الالتزام بلوائح الزي المدرسي، وفي حال عدم الالتزام سيتم التواصل مع أولياء الأمور لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تدعو المؤسسة جميع أولياء الأمور والطلاب إلى زيارة أحد منافذ البيع المعتمدة لشراء الزي المدرسي في أقرب وقت ممكن لضمان الجاهزية للعام الدراسي الجديد.

تبدأ أسعار الزي المدرسي من 117 درهماً للذكور في رياض الأطفال، و180 درهماً للإناث، و140 درهماً للذكور في الحلقة الأولى، و209 دراهم للإناث، و80 درهماً للذكور في الحلقتين الثانية والثالثة، و233 درهماً للإناث في الحلقة الثانية، و247 درهماً للإناث في الحلقة الثالثة. أما سعر السترة الشتوية فيبلغ 46 درهماً للطلاب من رياض الأطفال حتى الحلقة الثانية، و56 درهماً لطلبة الحلقة الثالثة.