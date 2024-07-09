“مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم” تُطلق البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، انطلاق البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار 2024، اليوم، والذي ينظمه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في دبي، ويستمر حتى 23 يوليو الجاري، في مقر المؤسسة.

وبحسب “وام”، قال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن البرنامج الصيفي يتضمن العديد من الورش والبرامج في مختلف المجالات والتي تشمل الذكاء الاصطناعي والتصميم والتصنيع الرقمي وغيرها إلى جانب الزيارات العلمية إلى عدد من أهم المؤسسات في الدولة.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب لتعلّم واكتساب مهارات جديدة وتعزيزها في العديد من المجالات وتوسيع آفاقهم التعليمية خارج المناهج التقليدية، لافتا إلى أن هذه النوعية من البرامج تساهم في بناء الثقة بالنفس لدى الطلاب من خلال الإنجازات الملموسة في الأنشطة والمشاريع، بجانب تقديم الدعم والرعاية لهم وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والابتكار والتواصل وتبادل الأفكار مع أقرانهم، وتعزيز روح العمل الجماعي والإنتاج.

ويستهدف البرنامج الصيفي للابتكار، الطلاب في الفئة العمرية من 14 إلى 22 سنة، بينما يستهدف البرنامج الصيفي للموهبة الفئة العمرية من 10 إلى 17 سنة.