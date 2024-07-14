نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، وعضوية كل من معالي ريم إبراهيم رضا الهاشمي، ومعالي عمر محمد إبراهيم العلماء ومعالي عبد الحميد محمد الأحمدي وناصر محمد مطر المنصوري، و جاسم محمد عبيد الزعابي، وعلي عبد الله محمد الأحمد، و خديم عبد الله سعيد الدرعي، وسيف عتيق سلطان الفلاحي، وسلطان محمد الشامسي، وعمر حبتور ذيب الدرعي ، و نورة خميس سعيد الغيثي.

وبحسب “وام”، أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، عن أمله بالتوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجدد في مهامهم الإنسانية القادمة، وتقدم سموه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الهيئة المنتهية فترتهم، مشيدا بدورهم في ترقية وتطوير مسيرة الهلال الأحمر الإماراتي، حتى أصبح رائدا في مجالات العمل الإنساني والتنموي محليا وإقليميا ودوليا.