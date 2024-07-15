نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 يوليو 2024 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، عن تضامنه العميق مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. وأكد سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” دعمه القوي للمصابين والمتضررين جراء هذا الحادث الأليم.

وجاء في رسالة سموه: “نتضامن مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب”. تعكس هذه الكلمات المفعمة بالمشاعر الإنسانية التزام دولة الإمارات الثابت بدعم ضحايا العنف والإرهاب في جميع أنحاء العالم.

تأتي هذه الرسالة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الدولية وتقديم الدعم الإنساني في الأوقات الصعبة. وتعكس هذه اللفتة النبيلة القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات والتي تدعو إلى التآزر والتضامن في مواجهة الأزمات.

ويجسد تضامن سموه مع الرئيس الأمريكي السابق والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا نموذجاً للعلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس التزام الإمارات بدعم الأصدقاء والحلفاء في مواجهة التحديات المشتركة.

إن موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو تأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام والأمن في العالم، وتدعو إلى نبذ العنف والإرهاب بكل أشكالهما، والعمل من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للبشرية جمعاء.