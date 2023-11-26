نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 450 عسكريا وإسقاط 3 مقاتلات و53 مسيرة أوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 450 قتيلا وجريحا، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و53 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 20 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 60 عسكريا.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 200 عسكري وأسلحة غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 35 عسكريا أوكرانيا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدافع غربية.

أسقطت الدفاعات الروسية 3 مقاتلات أوكرانية، اثنتان Su-27 في مقاطعة خيرسون، و"ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.

اعترضت الدفاعات الروسية 17 صواريخ HIMARS أمريكية.

إسقاط 53 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون.