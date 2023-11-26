أحمد جودة - القاهرة - نادي الأسير الفلسطيني ينشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

قامت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر، بنشر قائمة أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، التي من المرتقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال، ضمن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين.

نادي الأسير الفلسطيني ينشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، والتي ضمت أسماء من الأسرى الأطفال فقط الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس.

2- قسام إياد أحمد أعور / القدس.

3- محمد أحمد محمود أعور / القدس.

4- نصر الله إياد أمجد أعور / القدس.

5- خليل أحمد خليل أعور / القدس.

6- أمين محمد أمين عباسي / القدس.

7- مصطفى محمد إبراهيم عباسي / القدس.

8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس.

9- سمير سامر سمير بختان / القدس.

10- محمد عبودة حسن غيث / القدس.

11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس.

12- أيهم عدنان صبحي شاعر / القدس.

13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس.

14- مالك مراد خالد بوجة / القدس.

15- محمد إبراهيم محمد عبد الجبار / القدس.

16- نشأت باسم طالب دوابشة / القدس.

17- يوسف فواز فايز برقان / القدس.

18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس.

19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس.

20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس.

21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس.

22- محمود نمر عيد عطا / رام الله.

23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله.

24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله.

25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل.

26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول.

27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل.

28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم.

29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم.

30- موسى مهند موسى الوريدات / أريحا.

31- موعد عمر عبد الله الحاج / أريحا.

32- أسامة نايف أسامه مرمش / نابلس.

33- إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم.

34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم.

35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم.

36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية.

37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين.

38- وحيد إسماعيل جميل صبيح / جنين.

39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح.