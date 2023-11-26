نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تعلن تسليم الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وروسي و3 تايلانديين ضمن مرحلة التبادل الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام أنه في إطار التهدئة الإنسانية وضمن المرحلة الثالثة للتبادل "سلمنا للصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و3 محتجزين تايلانديين وآخر روسي".

وأكد الجيش الاسرائيلي أن 14 محتجزا إسرائيليا (بينهم محتجز يحمل الجنسية الروسية) و3 أجانب سلموا للصليب الأحمر في غزة.

والجدير ذكره أن حركة "حماس" أطلقت سراح المحتجز الذي يحمل جواز الجنسية الروسية بعد اتفاق مباشر مع موسكو.