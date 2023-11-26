العالم اليوم - بدء عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - بدأت عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس وإسرائيل، مساء الأحد، في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام.

وقالت حركة حماس إنها سلمت للصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية وثلاثة تايلانديين ومواطن روسي.

وأكد الجيس الإسرائيلي بدء عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر الدولي.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم اليوم الأحد وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.