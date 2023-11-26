العالم اليوم - حماس تعلن الإفراج عن رهينة يحمل الجنسية الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - أعلنت حركة حماس، مساء الأحد، الإفراج عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية، بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ذلك في اليوم الثالث من الهدنة.

وقالت حماس إنها أطلقت سراح الرهينة تقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.

ولم يتضح إن كان الإفراج عن المحتجز الروسي له صلة باتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس وبدأ سريانه يوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى معلومات من الصليب الأحمر بأنه تسلم 14 رهينة إسرائيلية وثلاثة أجانب.

وبموجب شروط الهدنة المؤقت التي تستمر أربعة أيام، ستطلق حماس سراح 50 أسيرا إسرائيليا منهم نساء وأطفال احتجزتهم رهائن في السابع من أكتوبر ، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.

وشهد يوم الجمعة إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة، بالإضافة إلى 11 محتجز من حملة الجنسيات الأجنبية، وأفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا.

وفي يوم السبت، تم أيضا إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا و7 محتجزين أجانب يحملون الجنسية التايلاندية من قطاع غزة، وأفرجت إسرائيل أيضا عن 39 أسيار فلسطينيا من النساء والأطفال.

ومن المتوقع يوم الأحد، أن يتم إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا، وفي المقابل سيتم الإفراج عن 39 طفلا فلسطينيا معتقلا في السجون الإسرائيلية.