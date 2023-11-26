نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يتوجه إلى شمال غزة ويتحدث عن 3 أهداف للحرب على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد بجولة في قطاع غزة، حيث تلقى المراجعات الأمنية، وتحدث مع القادة العسكريين، كما زار "أحد الأنفاق التي تم اكتشافها"، وفق ما ذكر مكتبه.

ورافق نتنياهو، سكرتير الحكومة الإسرائيلية تساحي برافرمان، ورئيس الأركان تساحي هنغبي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العقيد آفي جيل، ونائب رئيس الأركان العقيد أمير برعام.

وقال نتنياهو: "نحن هنا في غزة مع مقاتلينا الأبطال..إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المختطفين، وسنعيدهم جميعا في النهاية".

وأضاف: "لدينا ثلاثة أهداف لهذه الحرب..القضاء على حماس، وإعادة جميع المختطفين لدينا، وضمان ألا تصبح غزة تهديدا لدولة إسرائيل مرة أخرى".

وأردف نتنياهو: "أنا هنا لأقول لأصدقائي هنا، وللمقاتلين هنا، الذين يقولون لي نفس الأشياء، وأكرر هذا لكم، يا مواطني إسرائيل..سنواصل حتى النهاية..حتى النصر..لن يوقفنا شيء، ونحن على قناعة بأن لدينا القوة والقوة والإرادة والإصرار لتحقيق كل أهداف الحرب، وسنفعل ذلك".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.

في حين تستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثالث على التوالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأحد إفراج الجانبين عن دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى