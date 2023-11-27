العالم اليوم - إسرائيل وحماس.. مخاوف بشأن قوائم المحتجزين والأسرى

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل وحماس.. مخاوف بشأن قوائم المحتجزين والأسرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قال مسؤول مطلع لوكالة "رويترز" إن إسرائيل وحماس عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم الرهائن المقرر إطلاق سراحهم من الجانبين، الإثنين.

وأضاف المسؤول أن الوسطاء القطريين يعملون مع إسرائيل وحماس لحل المشاكل وتجنب حدوث تأخير.

وقال: "هناك مشكلة بسيطة بشأن قوائم اليوم، ويعمل القطريون مع الجانبين لحلها وتجنب التأخير".

وفي الأيام الثلاثة السابقة منذ بداية الهدنة كانت إسرائيل تقدم أسماء النساء والقصر الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم وتقدم حماس أسماء المدنيين الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم قبل 12 ساعة على الأقل من إتمام العملية.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من المحتجزين الإسرائيليين المقرر أن تفرج عنهم حماس، الإثنين، مضيفة أن عددهم يبلغ 11.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير، وسط تواصل الجهود لتمديدها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت حماس إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.

وبموجب شروط الهدنة المؤقت التي تستمر أربعة أيام، ستطلق حماس سراح 50 أسيرا إسرائيليا منهم نساء وأطفال احتجزتهم رهائن في السابع من أكتوبر ، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.