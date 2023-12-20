نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون: التحالف الأمريكي جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أن التحالف الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، هو "جزء لا يتجزأ من العدوان" على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وقال المكتب السياسي في بيان: "التحالف الذي أعلنته أمريكا جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني وغزة وعلى الأمة العربية والإسلامية، وهذا التحالف يتناقض مع القانون الدولي ولا يحمي الملاحة البحرية بل يسعى إلى عسكرة البحر الأحمر لصالح الكيان الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "اعتراض القوات المسلحة اليمنية للسفن الإسرائيلية والمتجهة لإسرائيل هو واجب أخلاقي يهدف لفك الحصار عن قطاع غزة".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة حرية الملاحة إلى البحر الأحمر وباب المندب.

وشدد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو خلال زيارته إلى إسرائيل، بأن دعم إيران لهجمات الحوثيين يجب أن يتوقف.

هذا وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن أي دولة تتحرك ضد اليمن سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.

وتجمع عملية "حارس الازدهار" عدة دول تشمل المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، "للتصدي بشكل مشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين".