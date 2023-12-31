نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات قوية تهز مدينة خاركوف الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت انفجارات قوية في مدينة خاركوف في شرق أوكرانيا، اليوم السبت، بحسبما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.

ولم تضف الصحيفة أي تفاصيل عن الانفجارات.

في الوقت الحالي، يعمل نظام التنبيه الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك ونيكولايف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم، حاول نظام كييف شن هجوم مشترك عشوائي على مدينة بيلغورود بصاروخين من طراز فيلخا في شكل عنقودي محظور، باستخدام راجمة صواريخ من طراز "آر إم-70" ( فامبير) تشيكية الصنع".

وذكرت الوزارة أنه "رغم اعتراض معظم القذائف والصواريخ، إلا أن بعضها تمكن من إصابة المدينة. وأدى ذلك إلى مقتل 12 شخصا وطفلين، وإصابة 108 آخرين".

وأضافت الوزارة أن كييف نفذت الهجوم من أجل التمويه على هزائمها في ساحة المعركة واستفزاز القوات الروسية للقيام بأعمال مماثلة.

وأكدت الوزارة أنه على عكس أوكرانيا، فإن "روسيا تضرب فقط المنشآت العسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها، ولن تترك الهجوم الدموي على بيلغورود دون رد".