نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو ليفربول.. وموقف محمد صلاح وأليسون وفان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية كواليس ميركاتو نادي ليفربول تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، آرني سلوت، استعدادًا للموسم المقبل.



في آخر مواسم يورجن كلوب كان الأمر سهلًا حيث حسم ليفربول صفقاته مبكرًا مثل أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي ولكن الصيف الحالي هادئ نوعًا ما.

ولكن هناك مراكز يحتاج ليفربول إلى تدعيمها وسيعمل على الأمر خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية وفقًا لخطة المدرب والمدير الرياضي، ريتشارد هيوز.

ورغم ذلك لن يكون هناك تدعيمات كبيرة وفقًا للتقرير لأن هناك لاعبين في أغلب مراكز الفريق الإنجليزي وستكون الصفقات محدودة.

وينتظر سلوت أن تنتهي إجازات اللاعبين الدوليين الذي يشاركون في كأس أمم أوروبا، يورو 2024، حتى تتضح الرؤية لأن بداية فترة الإعداد سيكون هناك عدد محدود من اللاعبين

وأوضحت صحيفة "ذا أثلتيك" موقف العديد من اللاعبين في ليفربول سواء بالبقاء أو الرحيل وعلى رأسهم محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

وأفادت الصحيفة الشهيرة أن الثلاثي سيستمر مع الريدز خاصة وأن هناك رغبة من جانب آرني سلوت بالاعتماد عليهم لبناء مشروع جديد في ليفربول.

ويأتي القرار رغم العروض من الدوري السعودي للثلاثي على مدار الفترة الأخيرة، كان هناك اهتمام من اتحاد جدة بضم محمد صلاح، النصر بضم أليسون وأخيرًا القادسية بضم فان دايك.

هناك أيضًا ترينت ألكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2025 مثل محمد صلاح وفان دايك والذي ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد ولكن القرار يتوقف على خطة سلوت وما إذا كان ينوي الاعتماد على خطة 4-2-3-1.

مع وجود غموض حول مستقبل حراسة المرمى في ظل رغبة كاويمين كيليهير في الرحيل لأنه يرغب في أن يصبح الحارس الأساسي، وهناك توقع برفض أدريان الحارس الثالث فكرة التمديد لأنه لديه اهتمام من ريال بيتيس ويريد العودة إليه.

وأخيرًا مستقبل لويس دياز غير المؤكد، ليفربول لا يرغب في بيعه ولكن هناك العديد من الأندية الراغبة في التعاقد معه على رأسهم برشلونة.

ولا ننسى الدفاع بعد رحيل جويل ماتيب عن الفريق وهناك مدافعين شباب مثل سيب فان دين بيرج وتايلر مورتون، سيتعين على سلوت حسم أمرهما مع الفريق