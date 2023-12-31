نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الطقس الممطر.. مظاهرة في أمستردام ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سار عشرات الأشخاص على قرع الطبول في العاصمة الهولندية أمستردام ضمن مظاهرة ضد الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.

ونظمت المظاهرة يوم الأحد في ساحة "دام" بوسط أمستردام، وبالرغم من الطقس الممطر، توافد عشرات الأشخاص للاحتجاج على توريدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا من هولندا ودول غربية أخرى.

وذكرت الناشطة ناتاليا فورونتسوفا من اللجنة المنظمة أن التظاهرة ضمت نحو 50 شخصا في العمل.

وساروا على إيقاع الطبول إلى محطة أمستردام المركزية حاملين الأعلام البيضاء. وتمت السيطرة على المظاهرة من قبل الشرطة.

عارض المتظاهرون قرار الحكومة الهولندية بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 ودعوا إلى إحلال السلام بسرعة.

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إنه أبلغ فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي بقرار هولندا إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لتسليمها إلى أوكرانيا.