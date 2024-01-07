العالم اليوم - قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل إلى زعيم حزب الله

انتم الان تتابعون خبر قرصنة شاشات مطار بيروت وتوجيه رسائل إلى زعيم حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 يناير 2024 06:24 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج" بتعرض شاشات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى قرصنة إلكترونية.

وظهرت على شاشات مطار بيروت رسائل إلى "حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، باسم الرب والشعب"، تُطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.

وتقول الرسائل المكتوبة بالعامية اللبنانية: "مطار رفيق الحريري ليس مطار حزب الله وإيران".

وتضيف: "يا حسن نصر الله لن تجد نصيراً إذا ابتليت لبنان بحرب تتحمل مسؤولياتها وتبعاتها (...) يا حزب الله لن نقاتل نيابة عن أحد"..

ووجهت شركة طيران الشرق الأوسط رسالة إلى المسافرين بشأن العطل الذي طال شاشات مطار بيروت، قالت فيه: "إثر تعطيل مطار بيروت على المسافرين التقيد بالإرشادات الأمنية".