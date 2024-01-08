نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات إسرائيلية تقتحم رام الله من عدة محاور واندلاع مواجهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات إسرائيلية مساء اليوم الأحد، مدينة رام الله بعد اقتحام قوة "يمام" الخاصة للمدينة.

وقالت مراسلة RT، في رام الله إن تعزيزات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وآليات عسكرية اقتحمت المدينة وسط مواجهات مع الفلسطينيين في الشوارع.

وأضافت أن تعزيزات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من عدة محاور وفي عدة أحياء.

وغرب بيت لحم أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مداخل قرية حوسان.

وأفاد رئيس بلدية حوسان جمال سباتين، بأن قوات إسرائيلية أغلقت مداخل القرية بالاتجاهين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلهم بين المدن والبلدات والقرى المجاورة.