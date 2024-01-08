الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في جنين

الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في جنيناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر أمنية قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى: سيلة الظهر، ويعبد، وعرابة، ونزلة زيد، وطورة، وبير الباشا، وجلبون، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، ونفذت حملات تفتيش واسعة فيها، فيما اندلعت مواجهات في بلدة عرابة.

وأضافت ان قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في عدد من البلدات والقرى التي اقتحمتها وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.