نتنياهو يتحدث مجددا عن محور فيلادلفيا: يجب إغلاقه

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن محور فيلادلفيا يمثل "فتحة" يتدفق منها السلاح لحركة حماس و"يجب إغلاقها".

وقال نتنياهو خلال كلمة، السبت، إن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بشأن السيطرة على المنطقة الحدودية في غزة مع مصر، بما فيها محور فيلادلفيا.

وأضاف للصحفيين أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرا إلى أن "هناك عددا من الخيارات تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا. بحثنا هذه الخيارات ولم نتخذ قرارا بعد".

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

والسبت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر إسرائيلية، قولها إن إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور فيلادلفيا قريبا.