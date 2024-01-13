نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة خلال نشاط عملياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو سقطت خلال نشاط عملياتي في المجال البحري الإسرائيلي.

وذكر أنه تم العثور على قطع منها قرب شاطىء تل أبيب، مؤكدا أنه لا يوجد خشية من تسرب معلومات.

وأشارت إلى أنه تم التحقيق في الحادث، موضحا أن سقوط المسيرة كان عفويا ويعود لعطل فني طارئ.

وأكدت في السياق أنه لا يوجد خوف من حدث أمني يتعلق بسقوطها.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الجندي يدعى دان وجدنباوم ويبلغ من العمر 24 عاما، وهو رقيب في قوات الاحتياط، وينتمي إلى الكتيبة 5037.

وبمقتل هذا الجندي، يرتفع إجمالي خسائر الجيش الإسرائيلي في حربه البرية على القطاع التي بدأت أواخر أكتوبر، إلى 187 قتيلا.