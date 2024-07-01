بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بكوم أمبو في أسوان بقدرة 200 ميجاوات

بدأ اليوم الإثنين التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان بنظام ال BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع والتى تقدر التكلفة الاستثمارية حوالي 168 مليون دولار. حيث قامت الشركة ACWA POWER بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية (برئاسة كل من البنك الاوروبي للتنمية والاعمار EBRD والبنك الافريقي للتنمية AfdB )، ومشاركة كلا من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، البنك العربي "أبيكورب" وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر مايعادل حوالى 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى شهريًا.





يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة الي 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة.

يذكر أنه تم بدء العمل في الموقع بتاريخ 11 أبريل 2023 مما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء مما أسهم في الأسراع لإنجاز أعمال بالمحطة.

و تحتوي المحطة على 387,465 من الالوائح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الاوجه بالاضافة الي 952 عاكس كهربى على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

يشار إلى أنه تم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتى غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1.