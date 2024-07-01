جدة - نرمين السيد - جانب من الزيارة

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام الجديد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، اليوم الإثنين.





أتى ذلك بحضور كل من: الدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، ووفد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية؛ وممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة، والشيخ ناصر صادق، مدير مقرات التدريب بالهيئة، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئيس الطائفة الإنجيلية، والشيخ هاني حلمي، مدير الشؤون المالية بالمدارس. وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور القس ماجد كرم، على توليه منصب أمين عام المدارس بسنودس النيل الإنجيلي، وقال: "إن المؤسسات التعليمية تقوم بدور تاريخي في بناء الشخصية، وتقدم نموذجًا متميزًا في التعليم"، مضيفًا "أهنئ الدكتور القس ماجد كرم، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في ظل مجلس المؤسسات التعليمية الذي يلعب دورًا مهمًّا في دعم هذه المؤسسات العريقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندريه زكي: المؤسسات التعليمية بالسنودس تقدم نموذجًا متميزًا في التعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.