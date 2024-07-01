«القومية للأنفاق» تنفي تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة

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جدة - نرمين السيد - وظائف مترو الأنفاق
وأكدت الهيئة، في بيانها، اليوم الاثنين، أن ما تردد عار تماما من الصحة، وأن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.
وفي سياق متصل أوضحت الهيئة، أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط يتم تخفيض سرعة القطارات من 80 كم في الساعة إلى 60 كم في الساعة، وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.
وأهابت الهيئة القومية للأنفاق، بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
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