نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول وائل الدحدوح إلى قطر لتلقي العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة الجزيرة القطرية وصول وائل الدحدوح، مدير مكتبها في قطاع غزة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته في يده جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصول الدحدوح لقطر

وغادر وائل الدحدوح قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، وخرج إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، بتسهيلات من القيادة المصرية، ثم توجه إلى قطر لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر بمطار العريش الدولي أن المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح ومعه شخصان آخران غادرا إلى قطر، عبر طائرة قطرية وصلت مساء اليوم لمطار العريش.

وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة سوف تعد ملفا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمها اليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.