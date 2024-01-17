نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تعلن التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل لإرسال أدوية لـ غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قطر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس؛ لإدخال الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة بوساطة قطرية فرنسية، وإرسالها عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

إرسال مساعدات لغزة عبر مصر

وقالت الخارجية القطرية في بيان: الوساطة القطرية الفرنسية تنجح في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس؛ لإدخال الأدوية إلى قطاع غزة.

وأكدت الخارجية القطرية، أن الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش المصرية؛ تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.