نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناتو يدين القصف الإيراني على مدينة أربيل العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، خلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دافوس السويسرية، عن إدانته للضربات الإيرانية على أهداف في أربيل.

وقال ستولتنبرغ: "أدنت الضربات الإيرانية الأخيرة على أربيل وأعربت عن التعازي للضحايا. نحن ندعم سيادة العراق ووحدة أراضيه".

وقال السوداني على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية: "الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضد العراق استهدف منطقة سكنية وضحاياها عائلة عراقية كردية، بينهم أطفال". أشار إلى أن "هذا الفعل بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر يوم الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق بعدد من الصواريخ الباليستية.