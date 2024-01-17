العالم اليوم - للعام الثاني.. انخفاض عدد سكان الصين يثير المخاوف

انتم الان تتابعون خبر للعام الثاني.. انخفاض عدد سكان الصين يثير المخاوف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 05:28 صباحاً - انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاء إن عدد سكان الصين بلغ 1.409 مليار نسمة بنهاية 2023 مقابل 1.411 مليار نسمة في 2022.

وكان عدد سكان الصين قد انخفض في 2022 للمرة الأولى منذ 1961، إذ قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين في يناير 2023، إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022، مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.

وبلغ معدل المواليد في عام 2022، 6.77 مولود لكل 1000 شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.

وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل 1000 شخص في 2022 مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.

ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلا عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.

وتسعى حكومة الصين منذ عدة سنوات إلى تشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، ودرء الأزمة الديموغرافية التي تلوح في الأفق بسبب شيخوخة السكان.